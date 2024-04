POL-S: Radfahrer und Kind zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (25.04.2024) in ein Einfamilienhaus an der Fuchsstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 08.30 Uhr und 14.30 Uhr mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchwühlten sie beide Stockwerke und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die beiden Männer waren zirka 180 Zentimeter ...

