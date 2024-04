Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rezept gefälscht

Roßleben-Wiehe (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, versuchte ein Unbekannter in einer Apotheke in Roßleben am Richard-Hüttig-Platz ein gefälschtes Rezept einzulösen. Eine Mitarbeiterin bemerkte jedoch Unstimmigkeiten und informierte die Polizei. Der bislang unbekannte Täter ergriff die Flucht. Die Polizeibeamten stellten das gefälschte Rezept sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein. Der Tatverdächtige soll männlich, ca. 1,80 m groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Wer hat etwas beobachtet? Wer hat die Person möglicherweise erkannt? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0090914

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell