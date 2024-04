Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leblose Hundewelpen gefunden - Zeugen gesucht

Himmelgarten (ots)

Einen erschreckenden Fund machte am Dienstagabend ein Spaziergänger im Landkreis Nordhausen. Er entdeckte mehrere leblose Hundewelpen nahe eines Feldweges zwischen Himmelgarten und Leimbach. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass es sich um mehr als zehn tote Welpen handelte, die durch Unbekannte in Säcken dort abgelegt worden sind. Die leblosen Tiere wurden an das Veterinäramt übergeben, wo weitere Untersuchungen zur Klärung der Todesursache vorgenommen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachtes des Vergehens gegen das Tierschutzgesetz ein und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer hat bemerkt, wie jemand in diesem Bereich etwas ablegte? Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0091004

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell