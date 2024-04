Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schulgelände mit Essensresten beschmutzt

Bodenrode (ots)

Zwischen Freitag, 5. April, 14.30 Uhr, und Montag, 8. April, 7 Uhr hielten sich Unbekannte widerrechtlich auf dem Gelände einer Schule in der Hauptstraße auf. Dort verschmutzten sie mit Essensresten und Verpackungsmüll das Schulgebäude und den Schulhof. Am Schulgebäude entstand Sachschaden am Putz sowie auf dem Pflaster des Schulhofes. Bei den Verursachern könnte es sich um Jugendliche gehandelt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat beobachtet, wie sich Personen am vergangenen Wochenende wiederrechtlich auf dem Schulgelände aufhielten? Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 03601/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0088885/2024

Bereits Ende März wurde das Schulgelände durch Unbekannte beschädigt. Putz und Fenster wurden durch Personen, die sich widerrechtlich auf dem Gelände aufhielten, mit Essensresten verschmutzt. Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5744312 Auch in diesem Fall bittet die Polizei weiterhin um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell