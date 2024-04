Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Nordhausen (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei seit Montagnachmittag in Nordhausen. Zwei Frauen stehen im Verdacht, gegen 14 Uhr Gegenstände aus einem Supermarkt in der Halleschen Straße entwendet zu haben. Als sie beim Verlassen des Marktes durch eine Mitarbeiterin des Geschäftes angesprochen wurden, soll eine der Frauen den Ermittlungen zufolge die Angestellte geschubst haben, um in der weiteren Folge zu flüchten. Den Polizeibeamten gelang es schließlich, die zwei Tatverdächtigen im Stadtgebiet festzustellen. Der Anfangsverdacht richtet sich gegen zwei Frauen im Alter von 30 und 34 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell