Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waldschänke abgebrannt

Schönstedt (ots)

Am Montagabend ist eine überdachte Sitzgruppe, eine sogenannte Waldschänke, im Unstrut-Hainich-Kreis vollständig abgebrannt. Die Sitzgruppe befand sich an einem Wirtschaftsweg nahe der Ortslage Schönstedt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0089695

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell