LPI-NDH: Kraftstoff aus Bagger entwendet

Nordhausen (ots) - Am Montag, kurz vor 7 Uhr, befuhr der 23-jährige Fahrer eines Citroen die Landstraße 3080 aus Richtung Werther kommend in Richtung Nordhausen. Dabei kollidierte er mit dem davor befindlichen Skoda eines 35-Jährigen, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde der Skoda wiederum auf den davor haltenden Volvo einer ...

