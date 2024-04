Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt - Drei Menschen verletzt

Nordhausen (ots)

Am Montag, kurz vor 7 Uhr, befuhr der 23-jährige Fahrer eines Citroen die Landstraße 3080 aus Richtung Werther kommend in Richtung Nordhausen. Dabei kollidierte er mit dem davor befindlichen Skoda eines 35-Jährigen, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde der Skoda wiederum auf den davor haltenden Volvo einer 53-Jährigen aufgeschoben und dieses Fahrzeug wiederum auf einen davor befindlichen Fiat. An allen vier Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Die Fahrer im Citroen und im Skoda sowie die Fahrerin im Volvo wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich halbseitig gesperrt werden.

