LPI-NDH: Pkw kommt auf der Seite zum Liegen - Autofahrer verletzt

Harztor (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Nordhausen leicht verletzt worden. Der 33-Jährige befuhr die Bundesstraße 81 aus Richtung Netzkater in Richtung Eisfelder Talmühle, als er im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Motorradfahrer stürzte und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

