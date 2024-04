Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Eigenrieden (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, die Bundesstraße 249 aus Richtung Mühlhausen kommend in Richtung Eigenrieden. Als er durch einen Pkw überholt wurde, kam er ersten Ermittlungen zufolge beim Wiedereinscheren des Pkw von der Fahrbahn ab. Der 62-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Autofahrer, der ihn überholt hatte, setzte seine Fahrt entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter unerlaubt fort. Der 58-jährige Autofahrer informierte später die Polizei. Die Polizeibeamten suchten den Mann daraufhin auf und stellten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde sichergestellt. Die Bundesstraße 249 war bis etwa 18.20 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges dauern an.

