LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Landkreis Nordhausen (ots) - Auch an diesem Wochenende konnten abermals einige Verkehrsteilnehmer kontrolliert und belangt werden, welche sich im öffentlichen Verkehrsraum nicht rechtskonform verhielten. So konnte bereits am Freitagmorgen in der Kyffhäuserstraße in Nordhausen die indische Fahrerin eines nicht versicherten E-Scooters angetroffen werden. Die Fahrt endete an dieser Stelle. Wenig später wurde in der ...

mehr