Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: diverse Verkehrsdelikte am Wochenende!

Landkreis Nordhausen (ots)

Auch an diesem Wochenende konnten abermals einige Verkehrsteilnehmer kontrolliert und belangt werden, welche sich im öffentlichen Verkehrsraum nicht rechtskonform verhielten.

So konnte bereits am Freitagmorgen in der Kyffhäuserstraße in Nordhausen die indische Fahrerin eines nicht versicherten E-Scooters angetroffen werden. Die Fahrt endete an dieser Stelle.

Wenig später wurde in der Freiher-vom-Stein-Straße ein 28-jähriger Turkmene mit seinem Opel Corsa kontrolliert. Dieser konnte den Polizeibeamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Selbiges Szenario trug sich am Sonntagnachmittag in der Halleschen Straße in Nordhausen zu, als ein ukrainischer Fahrzeugführer eines Ford Fiesta ebenfalls ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war.

Auch außerhalb der Kreisstadt wurden zwei Verkehrsteilnehmer "ertappt", als diese kurz nacheinander in Sollstedt unter dem Einfluss berauschender Mittel (Drogen) bzw. Alkoholeinfluss ihre Kraftfahrzeuge bewegten. Einerseits führte ein 24-jähriger Deutscher sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Kokain und Opiaten. Andererseits ging den Beamten nach Zeugenhinweis ein 35-jähriger Ungar "ins Netz", welcher derart alkoholisiert war, dass er kein Alkoholtest absolvieren konnte. Zudem verlor dieser vor geraumer Zeit bereits seinen Führerschein wegen eines gleichgelagerten Deliktes. Manche lernen es nicht!

Für beide Fahrzeugführer ging es anschließend zur Blutentnahme. Die Verbote des Weiterfahrens einhergehend.

Und damit nicht genug!

Während in Obergebra ein 50-jähriger männlicher E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen festgestellt werden konnte, erging es einem Gleichgesinnten ähnlich, als ihn Polizisten in Nordhausen Am Alten Tor kontrollierten. Der 39-jährige Fahrzeugführer stand unter dem EInfluss von Cannabis. Auch in diesen Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrten untersagt.

Nicht abschließend, jedoch genug, führte auch ein 29-jähriger Deutscher in Nordhausen, in der Justus-Jonas-Straße einen Pkw, obwohl dieser weder im Besitz eines Führerscheines war, noch fahrtauglich erschien. Ein Atemalkoholtest ergab dahingehend 2,17 Promille. Zudem stand die Person unter dem Einfluss von Methamphetaminen. Ihm drohen nun Repressalien.

