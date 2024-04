Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht mit dem PKW unterwegs

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Freitag, 16:45 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld einen 37jährigen Fahrzeugführer in Worbis am Stadion. Bei der Kontrolle verdichteten sich die Hinweise, dass der Fahrzeugführer mit seinem PKW unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hat. Ein Drogenvortest wurde zwar verweigert, der Konsum von Betäubungsmitteln wurde aber eingeräumt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

