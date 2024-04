Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 3 Einbrüche in Mackenrode - Zeugen gesucht

Mackenrode (ots)

Eine weitere Einbruchsserie beschäftigte die Polizeiinspektion Eichsfeld am Samstagfrüh. In Mackenrode wurden zugehörig zu drei Einfamilienhäusern die jeweiligen Garagen beziehungsweise in einem Fall ein Gartenhaus gewaltsam geöffnet. Die unbekannten Täter betraten die Gebäude und durchsuchten diese auch. In einem Fall waren die Täter erfolgreich und entwendeten zwei E-Bikes und ein Mountainbike im Gesamtwert von cirka 15.000,- Euro. Bei allen Einbrüchen entstanden Sachschäden. Der Tatzeitraum kann von Freitagabend gegen 17:30 Uhr bis Samstagfrüh, 07:30 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier die Frage: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld entgegen.

