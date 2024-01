Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Nahne: Tankstellenraub in der Iburger Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Iburger Straße zu einem bewaffneten Tankstellenraub. Der Täter, ein Mann im Alter von ca. 30 Jahren, flüchtete nach der Tat mit einer dreistelligen Summe Bargeld in Richtung einer nahegelegenen Jugendherberge. Mit einem Dutzend Streifenwagen fahndete die Polizei über eine Stunde lang nach dem flüchtigen Räuber, jedoch ohne Erfolg. Nun suchen die Beamten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Ein Mann, der wenige Minuten zuvor die Tankstelle besucht haben soll, könnte ein entscheidender Zeuge sein. Gegen 19.10 Uhr betrat der Täter die Tankstelle in Höhe der Straße Alte Bauernschaft und begab sich unmittelbar zum Verkaufstresen. Der mit einem Schlauchschal maskierte Mann legte einen Jutebeutel auf die Ablage und forderte den 25-jährigen Mitarbeiter zur Aushändigung von Bargeld auf. Währenddessen zog er eine Waffe aus seiner Hosentasche. Seiner Aufforderung kam der Mitarbeiter nach und verstaute eine dreistellige Summe Bargeld in der Tasche mit der auffälligen Aufschrift "Kofferraum To Go". Anschließend ergriff der Räuber zu Fuß die Flucht. Der allein anwesende Mitarbeiter wählte sofort den Notruf und gab den Polizisten eine erste Personenbeschreibung mit auf den Weg. Trotz einer intensiven Fahndung konnte der Räuber nicht mehr angetroffen werden. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Die Ermittler suchen nun dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

Zur Personenbeschreibung:

- männlich - 170-175 cm groß - dunkle Augenbrauen - deutsche Mundart (akzentfrei, ohne Besonderheiten wie lispeln o.ä.) - tiefere Stimme - ca. 30 Jahre alt - schwarze Steppjacke ohne Kapuze (ohne Applikationen) - dunkelblauer Hoodie - schwarze Handschuhe - schwarze Mütze (mit weißem Schriftzug an der Stirnseite, möglicherweise "Timberland") - schwarzer Schlauchschal - blaue Jeans - weiße Sneaker (mit Schriftzug an der Außenseite)

Hinweise werden unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegengenommen.

