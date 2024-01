Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Verkehrsunfall auf der B51- eine Person schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Dienstagnachmittag gegen 16.03 Uhr kam es auf der B51 (Bremer Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 47- jähriger VW up!- Fahrer befuhr die Bundesstraße aus Bohmte kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links auf die L80 (Meyerhöfener Straße) abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte er seitlich mit einer entgegenkommenden bevorrechtigten 23- jährigen Ford-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der 25- jährige Beifahrer des Fords schwer verletzt. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden. Die Fahrerin des Fords sowie der VW- Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die B51 in beide Fahrtrichtungen in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt.

