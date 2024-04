Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Beutezug in Gärten - Zeugen gesucht

Leinefelde-Worbis (ots)

Unbekannte Täter betraten im Tatzeitraum von Freitagabend, 20:00 Uhr bis Samstagfrüh, 09:00 Uhr insgesamt sechs Grundstücke an der Hauptstraße in Breitenholz. Die Täter haben vermutlich von der straßenabgewandten Seite her die Grundstücke betreten. In den Gärten wurden gezielt die dortigen Scheunen beziehungsweise Gartenhäuser betreten und durchsucht. Zu möglichem Beutegut und entstandenen Schäden kann noch keine detaillierte Aussage getroffen werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

