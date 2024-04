Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunken und unter Drogeneinfluss am Steuer

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr stellten Beamte der PI Eichsfeld ein Fahrzeug auf der B 247 in Höhe Worbis fest, welches in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Das Fahrzeug wurde in Worbis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Ansprechen des Fahrzeugführers welcher aus Polen stammt, wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,82 Promille. Außerdem schlug auch der durchgeführte Drogenvortest positiv an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei dieser leistete der Fahrzeugführer im Krankenhaus Widerstand. Unter Zwang wurde die Blutentnahme letztendlich durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und der Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt.

