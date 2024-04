Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nordhausen (ots)

Am 05.04.2024 kontrolliederten Beamte der Nordhäuser Polizei gegen 10:00 Uhr einen PKW in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 28-Jährige Fahrzeugführer zwar eine ausländische Fahrerlaubnis mit sich führte, diese jedoch trotz seines dauerhaften Aufenthaltes in Deutschland seit mehr als 180 Tagen, nicht in eine gültige deutsche Fahrerlaubnis eingetauscht hatte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell