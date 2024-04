Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe unterwegs! Hinweis der Polizei!

Kyffhäuserkreis (ots)

Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen wurden am Wochenende gemeldet und aufgenommen.

So wurde am 05.04.2024 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr in Braunsroda auf dem Wanderparkplatz Hängeseilbrücke, die Fensterscheibe eines Pkw BMW durch Unbekannte eingeschlagen und nachfolgend zwei Rucksäcke mit Personaldokumenten, Zahlungskarten und Bargeld entwendet. Hierbei entstand 500,-EUR Sachschaden.

In Greußen in der Nordhäuser Straße in der Zeit vom 05.04.2024, 19:00 Uhr bis zum 06.04.2024, 08:00 Uhr öffneten Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise einen Pkw und durchwühlten das Handschuhfach nach Wertsachen. Sie fanden offensichtlich nichts Brauchbares und ließen vom Pkw ab. Zum Glück entstand kein Schaden.

Bei einem anderen Fahrzeug, ebenfalls in der Nordhäuser Straße, wurde bereits in der Nacht ein Aufbruchversuch verhindert. Hier wurden Personen am Pkw bemerkt, welche sich verdächtig verhielten und beim Bemerken durch den Zeugen zu Fuß flüchteten. Schaden entstand daher nicht.

Am 06.04.2024, 15:30 Uhr wurde in Esperstedt, auf einem Feldweg nahe des Schießplatzes, aus einem nicht genügend gesicherten Pkw Nissan Geldbörsen mit Personaldokumenten, EC Karte und Bargeld entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf mindestens 50,-EUR.

Es werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zu den Tätern und dem Verbleib des Diebesgutes machen können.

Darüber hinaus, wird aus gegebener Veranlassung, nochmals seitens ihrer Polizei allgemein darauf hingewiesen, dass man keine Wertsachen, Personaldokumente, Technikgegenstände oder wertige Kleidung beim Verlassen im Fahrzeug belässt oder gar dem Täter "Tür und Tor" offen lässt. Auch nicht für einen kurzen Moment.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell