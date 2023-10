Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kabel aus Motorraum gezogen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Helweg;

Tatzeit: zwischen 18.10.2023, 16.00 Uhr, und 19.10.2023, 08.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld einen Radlader. Die Täter öffneten nach ersten Erkenntnissen die Abdeckung des Motorraums und rissen mehrere Kabelverbindungen heraus. Das Fahrzeug hatte zur Tatzeit am Helweg gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell