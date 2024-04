LPI-NDH: Berauscht unterwegs, Unfall verursacht

Roßleben (ots) - Am 05.04.2024, 11:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes den Bereich der Waschbox an der Tankstelle in Roßleben. Beim rückwärts rangieren beachtete er den Fahrer eines Pkw Dacia nicht. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Dacia entstand dabei ca. 1500,-EUR Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 36jährige Mercedesfahrer unter dem Einfluss von ...

mehr