POL-DO: Auseinandersetzungen im Amateurfußball am Wochenende - Polizei vor Ort

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0180 Am Sonntagmorgen (18.2.) griffen mehrere Personen einen 51-jährigen Lüner in der Preußenstraße in Lünen-Horstmar mit einem Messer an. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Lüner gegen 04:11 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Preußenstraße in Richtung Nordosten. Kurz vor dem Kreisverkehr überholte den Radfahrer ein dunkler BMW. Dabei ...

