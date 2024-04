LPI-NDH: Fensterscheibe eines Geschäftes beschädigt

Nottertal-Heilinger Höhen (ots) - In der vergangenen Nacht kam es gegen 2 Uhr zum Brand in einer Zimmerei in der Otto-Lilienthal-Straße. Mehr als 80 Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden das Spänelager, die Maschinenhalle sowie ein Lkw der Zimmerei. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ursache des Brandes ist ...

