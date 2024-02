Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beauftrage für Integration des Polizeipräsidiums Rheinpfalz nimmt ihre Arbeit auf

Heute, am 01.02.2024, trat Frau Hayat Erten ihren Dienst beim Polizeipräsidium Rheinpfalz an. Sie ist in einem Pilotprojekt die erste Beauftragte für Integration bei einer rheinland-pfälzischen Polizeibehörde.

Frau Erten konnte unter anderem als Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration der Stadt Ludwigshafen bereits wertvolle Erfahrungen sammeln. An ihrem ersten Tag im Polizeipräsidium Rheinpfalz wurde sie herzlich begrüßt. Künftig soll sie dabei helfen, Hemmschwellen in interkulturellen Begegnungen abzubauen, die Akzeptanz kultureller Vielfalt zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Zugewanderten und ihren Organisationen zu erleichtern. Außerdem soll Frau Erten Polizeikräfte themenbezogen schulen und sie unterstützen, etwa im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit oder bei Einsatzlagen.

Polizeipräsident Georg Litz hob hervor, wie wichtig das Thema Integration für die Polizei ist: "Die Polizei ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Unsere Behörde ist genau wie die Bürgerinnen und Bürger in der Vorder- und Südpfalz vielfältig. Ich begrüße sehr, dass wir als erste Polizeibehörde in Rheinland-Pfalz eine Beauftragte für Integration an unserer Seite haben, um dem wichtigen Thema Migration und Integration mehr Raum zu geben. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit Frau Erten und heiße sie im Polizeipräsidium Rheinpfalz herzlich willkommen."

"Kulturelle Vielfalt bereichert das Zusammenleben. Auch die Polizei will Vielfalt in ihrem Personal repräsentieren und die Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, ethnischer, kultureller und religiöser Zugehörigkeit wertschätzend gestalten. Wir möchten auch verstärkt geeignete junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte für den Polizeidienst gewinnen. Die Einrichtung einer Integrationsbeauftragten im Polizeipräsidium Rheinpfalz unterstützt diese Anliegen", betonte auch Innenminister Michael Ebling zur Bedeutung der neuen Stelle.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist mit seinen rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuständig für die Sicherheit von mehr als 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

