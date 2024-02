Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (31.01.2024) in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Wolfhartstraße ein. Aus der Wohnung wurde Bargeld gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.300 Euro.

Haben Sie etwas Verdächtiges in der Wolfhartstraße gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

