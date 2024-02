POL-PPRP: Vorsicht vor Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (29.02.2024), gegen 13:45 Uhr, hat ein älterer Mann an der Bushaltestelle der Karl-Kreuter-Schule ein 11-jähriges Mädchen angesprochen und sie aufgefordert mit ihr zu gehen. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und den Mann verscheucht. Als das Mädchen später in den Bus einsteigen wollte, sei der Mann wieder da gewesen und habe sie kurz am Handgelenk gehalten. Der Mann wird wie folgt ...

