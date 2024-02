Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taxifahrer bestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (01.02.2024, gegen 1:30 Uhr) stieg ein 42-Jähriger in ein Taxi am Hauptbahnhof in Ludwigshafen ein. Der Mann lenkte den 58-jährigen Taxifahrer ab und stahl aus seinem Geldbeutel 140 Euro. Als der Taxifahrer dies bemerkte, flüchtete der Dieb. Der 58-Jährige verfolgte den Mann und alarmierte die Polizei. Polizeikräfte konnten den Flüchtenden kurze Zeit später kontrollieren und das Geld sicherstellen. Der 42-Jährige verhielt sich derart aggressiv, dass er gefesselt wurde. Da er sich durch die Beamten nicht beruhigen ließ, musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell