POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Am 29.01.2024, gegen 21 Uhr, gerieten zwei Nachbarn, ein 53-Jähriger und ein 62-Jähriger, in einem Mehrfamilienhaus in der Speyerer Innenstadt in Streit. Im Verlauf des Streites verletzte der Jüngere den Älteren mit einem Teppichmesser. Dieser erlitt mehrere Schnittwunden u.a. im Gesicht und im Halsbereich. Außerdem wurde sein Auge verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. ...

