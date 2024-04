Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe machen sich an Pkw zu schaffen

Bad Langensalza (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Pkw am Montagmorgen in Bad Langensalza. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht die Beifahrerscheibe des Mazda, der zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Friedrich-Hahn-Straße abgestellt war, gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter durchsuchten das Fahrzeug nach möglichem Beutegut. Ob etwas entwendet wurde, muss nun geklärt werden. Die Polizei in Mühlhausen bittet unter der Tel. 03601/4510 um Zeugenhinweise zur Tat.

Aktenzeichen: 0088691

