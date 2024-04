LPI-NDH: Hauswand mit Farbe besprüht

Buchholz (ots) - Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, gegen 16.15 Uhr, ereignete, leicht verletzt worden. Er befuhr die Steigerthäler Straße in Buchholz. An der Kreuzung zur Buchholzer Landstraße kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 32-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. ...

mehr