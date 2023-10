Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen: Verkehrsunfall mit Flucht unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln

Fürthen (ots)

Am 06.10.2023 kam es gegen 0:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Siegstraße in Fürthen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten lediglich einen Schaden an der Schutzplanke feststellen, der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Dem Umstand geschuldet, dass der Unfallverursacher beim Aufprall auf die Planke sein amtliches Kennzeichen verloren hatte und dies durch die eingesetzten Beamten vor Ort gesichert werden konnte, ist es schnell gelungen, den verantwortlichen Fahrzeugführer festzustellen. Dieser stand bei Antreffen merklich unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln, ihm wurde im Anschluß eine Blutprobe entnommen, entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

