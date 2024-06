Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf - Einbruch in Praxisräumlichkeiten in Orenhofen

Orenhofen (ots)

Im Verlaufe des Dienstags, 04.06.2024, kam es in Orenhofen zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Praxisräumlichkeit in der Straße "Im Urbigt". Unter anderem wurde eine blaue Geldkassette und eine höhere Bargeldsumme entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg (Tel. 06561 9685-0) zu melden. Die Polizei fragt konkret:

Wer hat unbekannte Personen im oben genannten Bereich festgestellt? Wer kann Angaben zum Ort der Geldkassette machen?

