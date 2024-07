POL-WOB: Nach Zeugenhinweis: Polizei rettet Hund aus aufgeheiztem PKW

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Sachsenring 13.07.24, 03:50 Uhr In den frühen Morgenstunden des Samstags brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Straße Sachsenring in Wolfsburg ein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wirkten die Täter gewaltsam auf die Glasscheibe der Eingangstür ein, woraufhin diese zerstört wurde. Daraufhin begaben sie sich in den Verkaufsraum, wo sie den Kasseneinsatz einer Registrierkasse ...

