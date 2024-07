Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter richten erheblichen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Frauenteichstraße

04.07.24, 18:00 Uhr - 14.07.24, 05:00 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, den 04.07.24 und vergangenem Sonntag in eine Schule in der Frauenteichstraße in Wolfsburg ein. Sie entwendeten unter anderem einen Tresor.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Sonntagmorgen, dass er soeben einen Tresor samt passender Schlüssel am kleinen Schillerteich aufgefunden habe. Vor Ort konnten die Polizeibeamten des Weiteren einige Dokumente auffinden, die Rückschlüsse auf eine Schule in der Frauenteichstraße in Wolfsburg zuließen. Als die Beamten daraufhin die Schule aufsuchten, stellten sie eine offensichtlich aufgebrochene Zugangstür fest.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter mittels Gewalteinwirkung Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Dabei zerstörten sie diverses Mobiliar und richteten einen erheblichen Schaden an. Des Weiteren brachen sie einen im Sekretariat der Schule befindlichen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. Anschließend flüchteten die Täter ungesehen zum kleinen Schillerteich. Dort öffneten sie den Tresor mit brachialer Gewalt und entwenden das unter anderem darin befindliche Bargeld. Was darüber hinaus entwendet wurde, ist Bestandteil derzeitiger polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule gesehen haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell