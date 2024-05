LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugensuche

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagabend kaufte ein 27-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Oststraße gegen 20.45 Uhr ein. Während des Einkauf legte er seine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten auf eine Kühltruhe. In einem unbeobachteten Moment nahm eine noch unbekannte Person die Geldbörse an sich und verschwand unerkannt. Zeugen, welche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Gotha unter der Rufnummer ...

