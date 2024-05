LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Samstag Morgen wurde ein 57jähriger Toyotafahrer in der Gehrener Straße in Langewiesen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten nahmen eindeutigen Atemalkoholgeruch wahr. Es erfolgte die Verbringung zur Polizeidienststelle zwecks Durchführung einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung. Es ergab sich ein Wert von 0,7 Promille. In der Folge wurde dem Mann die ...

mehr