POL-WOB: Verkehrsunfall: 80-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 11.7.24, 09:23 Uhr Zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Berliner Ring in Wolfsburg kam es am Donnerstagvormittag. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine Zeugin bemerkte die aus einer Wohnung austretende Rauchschwaden und informierte sofort die Feuerwehr, welche unverzüglich zum Brandort ausrückte. Durch die sofort eigeleiteten Löscharbeiten konnte der Brand schnell unter Kontrolle ...

