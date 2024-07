POL-WOB: Unbekleideter Mann mit Küchenmesser in Wohngebiet unterwegs

Schöningen (ots) - Schöningen, Büddenstedt, Kreisstraße 63 11.07.24, 18:55 Uhr Am Donnerstagabend kam es auf der Kreisstraße 63 in Höhe der Wulfersdorfer Straße in Büddenstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Als die 27-jährige Führerin eines Audi A5 mit ihrem PKW von der Wulfersdorfer Straße auf die K63 in ...

mehr