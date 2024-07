Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Imbiss - Täter flüchten mit E-Scooter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sachsenring

13.07.24, 03:50 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Samstags brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Straße Sachsenring in Wolfsburg ein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wirkten die Täter gewaltsam auf die Glasscheibe der Eingangstür ein, woraufhin diese zerstört wurde. Daraufhin begaben sie sich in den Verkaufsraum, wo sie den Kasseneinsatz einer Registrierkasse samt Inhalt entwendeten. Schlussendlich verließen sie den Imbiss auf demselben Wege wieder und flüchteten mit einem E-Scooter in Richtung Autobahn. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung z u setzen.

