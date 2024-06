POL-FR: Freiburg im Breisgau: Motorradfahrer stößt mit Fahrradfahrerin zusammen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am 11.06.2024 kam es in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12.40 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kultur- und Vereinshauses in der Vörstetter Straße in Gundelfingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte vermutlich ein weißes Fahrzeug einen dort geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne ...

