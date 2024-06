Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5: Holzteile auf der Autobahn zwischen Freiburg-Nord und Teningen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 11.06.2024 wurden durch einen Verkehrsteilnehmer gegen kurz vor 13 Uhr mehrere Holzteile auf der BAB 5 gemeldet. Betroffen war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Nord und Teningen in Fahrtrichtung Norden. Eine Streife der Verkehrspolizei Freiburg konnte die Holzteile von der Fahrbahn entfernen und so die Gefahr beseitigen. Unmittelbar im Anschluss meldeten sich zwei weitere Verkehrsteilnehmer und gaben an, dass ihre Fahrzeuge durch Überfahren der Holzteile nicht unerheblich beschädigt wurden. Wie die Holzteile auf die Fahrbahn gelangten und wer hierfür verantwortlich ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die beobachtet haben, wie die Holzteile auf die Fahrbahn gelangten und die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

jst

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell