Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer durch Fahrzeugbrand mit starker Rauchentwicklung in einer Tiefgarage

Hamburg (ots)

Rahlstedt

Heute, am 23.03.2024 wurde die Feuerwehr Hamburg um 14.44 Uhr zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr in einer Tiefgarage in der Greifenberger Straße gerufen. Die hinweisgebenden Anrufer hatten noch Personen in der Tiefgarage vermutet. Deshalb alarmierte die Rettungsleitstelle die Einsatzkräfte mit dem Einsatzstichwort Feuer im Tunnel mit Menschenleben in Gefahr, da die Gefahren und Maßnahmen bei einem Tunnelbrand ähnlich gelagert sind, wie bei einem Feuer in einer Tiefgarage mit großer Fläche und mehreren Geschossen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr wurde durch den Zugführer der Feuer- und Rettungswache Wandsbek ein Feuer mit starker Rauchentwicklung bestätigt und zwei Löschtrupps unter schwerem Atemschutz sowie jeweils einem Löschrohr zur Personensuche und Menschenrettung eingesetzt. Das Alarmstichwort erhöhte der Zugführer auf Feuer zwei Löschzüge Tunnel mit Menschenleben in Gefahr. Es brannten zwei PKW in der Tiefgarage, es wurden keine Personen in der Tiefgarage angetroffen, sodass eine reine Brandbekämpfung fortgeführt werden konnte. Die Tiefgarage mit zwei Untergeschossen und den Grundmaßen 15 x 40 m wurde druckbelüftet, abschließend die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera auf Hitze geprüft und zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 50 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie Rettungsdienstkomponenten vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell