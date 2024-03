Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Tragischer Unfall fordert ein Menschenleben

Hamburg (ots)

Wilhelmsburg

Am heutigen Morgen gegen 08:04 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Unfall auf einem Firmengelände alarmiert. Zwei Mitarbeiter einer Fremdfirma waren bei Dacharbeiten durch das Lichtband eines Hallendaches gestürzt und wurden beide schwerstverletzt. Ein Mitarbeiter stürzte ca. 15m zu Boden und erlag noch an der Einsatzstelle seinen schweren Verletzungen. Der zweite Mitarbeiter kam bei ca. 8m Höhe auf einem Regalboden zum Liegen. Er konnte durch die Einsatzkräfte und einen Notarzt medizinisch versorgt werden. Anschließend erfolgte die Rettung der verletzten Person mittels Drehleiterfahrzeug und die Beförderung in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren insgesamt rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Hubschrauberbesatzung des Christoph 29.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell