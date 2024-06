Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am 03.06.2024 um 15:15 Uhr kam es zu in Recklinghausen auf der Castroper Str. / Dordrechtring zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Pkw-Führerin aus Recklinghausen die Castroper Straße in Fahrtrichtung Dordrechtring.

Kurz vor Erreichen der oben genannten Kreuzung überholte sie zunächst einen auf die Kreuzung zufahrenden Pkw auf der linken Seite. Beim Einscheren nach dem Überholvorgang kollidierte sie zunächst mit dem überholten Pkw und anschließend mit der dortigen Verkehrsinsel. Hierdurch verlor sie Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß im weiteren Verlauf noch mit einem Linienbus und zwei weiteren Pkw zusammen, welche vor der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage an der Kreuzung warteten.

Eine verletzte Person wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Bei den verletzten Personen handelt es sich um die unfallverursachenden Pkw-Führerin, sowie zwei weiteren Pkw-Führern. Im Linienbus wurde durch den Unfall niemand verletzt.

Es entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro.

