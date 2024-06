Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Dorsten/Bottrop: Einbrüche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Am Samstag gegen 17:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Hülsstraße einzubrechen. Eine Anwohnerin nahm Geräusche aus ihrem Wintergarten war. Dort traf sie auf die beiden Unbekannten, die an der dortigen Terassentür manipulierten und offensichtlich versuchten, diese aufzubrechen. Als sie die Täter anschrie, flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Die beiden unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

weiblich, ca. 16 - 26 Jahre, ca. 160 - 165cm, schlanke Statur, komplett schwarze Kleidung, schwarzes Kopftuch, schwarzer Rucksack mit grüner NIKE- Aufschrift, schwarze Schuhe, Schuhsohle seitlich weiß

2. Täter:

männlich, ca. 16 - 26 Jahre, ca. 170 - 175cm, sportliche Statur, grau gekleidet, adidas- Cape, adidas- Umhängetasche, schwarze Schuhe, Schuhsohle seitlich weiß

Dorsten

Unbekannte verschafften sich am Sonntag (12.00 Uhr - 13.45 Uhr) an der Straße "Brink" über eine Gartentür Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses. Nachdem sie vergeblich versuchten eine Tür eines Wintergartens aufzuhebeln, gelangten sie auf ähnliche Art und Weise über ein Fenster in das Erdgeschoss. Sie durchsuchten das Wohnhaus und flüchteten mit einer vierstelligen Summe Bargeld.

Bottrop:

Auf der Ludgeristraße hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Kindergartens auf und durchwühlten sämtliche Räume. Sie konnten unerkannt von der Örtlichkeit flüchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (12.00 Uhr) und Montag (7.45 Uhr).

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell