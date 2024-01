Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht für das Wochenende 26.01.2024 bis 28.01.2024

Linz/Rhein (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Freitag, 26.01.2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in St. Katharinen, Bahnhofstraße. Die Täter hebelten jeweils die Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss sowie einer weiteren Wohnung im ersten Obergeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus beiden Wohnungen wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 62-jähriger PKW Fahrer auf der B 42, Höhe Kasbach-Ohlenberg, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Körperverletzung

Im Rahmen einer privaten Feier in Bad Hönningen, Am Schlossberg, kam es zu einem Streit zwischen einem 23-jährigen Gast und dem 31-jährigen Beschuldigten. Der vorerst verbale Streit geriet in eine handfeste Auseinandersetzung, wobei der Beschuldigte seinem Kontrahenten zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Samstagmorgen, gegen 10:10 Uhr, wollte eine 56-jährige PKW Fahrerin in Bad Hönningen, Waldbreitbacher Straße, in ihre Hofeinfahrt einbiegen. Bei diesem Verkehrsvorgang wurde sie von einem anderen Fahrzeugführer überholt und es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der Unfallverursacher hielt daraufhin kurz am Fahrbahnrand an, flüchtete dann aber auf der L 257 in Fahrtrichtung Weißfeld. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen mit den Kennzeichenfragmenten AW-U gehandelt haben. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall nicht unerheblich beschädigt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallverursachers dauern an.

Am Samstagmittag meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei Linz und gab an, dass man einen Absperrpfosten auf seinem Grundstück in Linz, Im Muzenbruch, beschädigt habe. Augenscheinlich übersah ein Fahrzeugführer beim Rangieren mit seinem PKW den Pfosten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR. Der Verkehrsunfall dürfte sich im Tatzeitraum 26.01.2024, 10:00 Uhr bis 27.01.2024, 14:00 Uhr, ereignet haben.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 27.01.2024, gegen 12:30 Uhr, übersah ein 75-jähriger PKW Fahrer in Linz, Straße Seilerbahn, beim Abbiegen einen 16-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Schüler verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter Behandlung konnte der junge Mann glücklicherweise das Krankenhaus wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell