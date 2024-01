Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfolgreiche Suche nach einer vermissten 18-Jähirgen Frau

Birken-Honigessen/Betzdorf (ots)

Am 28.01.2024 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf gegen 03:00Uhr über eine vermisste 18- jährige Frau informiert. Diese sei ohne Angaben von Gründen oder des weiteren Aufenthaltsortes von einer privaten Karnevalsfeier in Birken-Honigessen verschwunden. Da eine Gefahrenlage nicht auszuschließen war, wurde durch die Polizeiinspektion Betzdorf eine großangelegte Fahndung unter Einbeziehung der örtlichen Feuerwehr veranlasst. Dabei kamen u.a. Spürhunde und Drohnen zum Einsatz. Hinweise durch die Bevölkerung über den möglichen Aufenthaltsort blieben zunächst ergebnislos. Gegen 08:30Uhr erfolgte dann der erlösende Hinweis zum Aufenthaltsort der Vermissten. Diese konnte dann durch eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf in unmittelbarer Nachbarschaft zum Veranstaltungsort wohlbehalten aufgefunden werden. Festzustellen war, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahrenlage bestand. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin beendet.

