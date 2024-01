Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierte Frau begeht Hausfriedensbruch nach Tanzeinlage

Großmaischeid (ots)

Am Abend des 27.01.2024 betritt eine 37-jährige Frau eine Gaststätte/Restaurant in Großmaischeid und beginnt sich im Rahmen einer "Tanzeinlage" zu entkleiden. Dies missfällt dem Betreiber und er verweist die Dame des Gebäudes. Dieser Aufforderung kommt sie erst nach hinzurufen der Polizei nach. Durch die Beamten wird eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen und ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kommt die alkoholisierte Beschuldigte zunächst auch nach. Etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfall erscheint die Frau wieder an der Örtlichkeit. Durch die erneut hinzugerufenen Beamten wurde sie schließlich zur Polizeidienststelle verbracht und nach richterlicher Vorführung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

