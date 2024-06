Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an einer roten Ampel wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher ergaben sich Hinweise auf den Konsum auf Alkohol.

Am Sonntagnachmittag (ca. 15 Uhr) warteten ein 32-jähriger Autofahrer aus Dülmen und ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Gladbeck an einer roten Ampel auf dem Bachackerweg in Höhe der Carl-Duisberg-Straße. Von hinten fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Marl, aus noch nicht abschließend geklärter Ursache, auf das Motorrad auf. Das Motorrad wurde wiederum auf das Auto davor aufgeschoben. Der Motorradfahrer wurde bei dem Umfall schwer verletzt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bei dem 46-Jährigen besteht der Verdacht, dass er betrunken hinter dem Steuer saß. Er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand außerdem 8.000 Euro Sachschaden.

